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Antalyalı anneler yönetmen oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:34

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Amatör Kısa Metraj Film Festivali'nde, yaşamlarında ilk kez sinemanın büyülü dünyasıyla tanışan 14 kadın, yönetmen koltuğuna oturup hayatlarını konu alan kısa film çekti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Kısa Metraj Film Festivali'nin ikincisini düzenledi. Çocuk Hakları Projesi kapsamında bu yıl festivalde "Anne-Çocuk" teması ele alındı. Aile eğitim ve sosyal hizmet merkezlerinde eğitim alan kadınlar kamera arkasına geçerek senaryolarını beyaz perdeye aktardı.

Film yarışmasına aile eğitim ve sosyal hizmet merkezlerinden 14 kadın katıldı.

Kadınlara, önce kısa filmin nasıl çekileceğine ilişkin sinema eğitimi verildi. Hayatlarında ilk kez sinemanın büyülü dünyasıyla tanışan kadınlar, kısa film çekebilecek bilgilerle donandı. Ailelerin film çekimi konusunda araştırma yapmaları, bilgi edinmeleri sağlandı ve kendi filmlerine konu olacak senaryoları oluşturmaları konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yönetmen koltuğuna oturan kadınlar çocuklarıyla günlük yaşamlarından kesitleri, hayallerini kısa film olarak çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, festivalin, çocuk, kadın ve ailenin toplum içindeki önemini vurgulama düşüncesinden hareketle yürütülen bir proje olduğunu belirtti.

Projeyle aile içi iletişimi kültürel bir etkinliğe taşımak istediklerini kaydeden Ateş, "Toplumsal farkındalık yaratarak toplumumuzun en güçlü temel taşı aileyi ön plana aldık. Yoğun hayat temposu içinde aile bireylerinin, birbirlerine zaman ayırmalarına olanak sağlayacak bir etkinlikte buluşturmak, kaliteli zaman geçirmelerini ve ortaya çıkardıkları sanatsal ürünü sergilemelerine imkan sağladık." dedi.

Anneliğin önemini anlattığı "Mucizem" filmiyle festivale katılan Ayşe Kayalı, anneliğin dünyadaki en güzel duygu olduğunu anlatmak istediğini dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre bilinciyle büyüyen çocuklara dikkat çekmek için "Temiz Çevre" konulu filmiyle festivale katıldığını söyleyen Filiz İpek, "Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için doğayı sevmemiz ve korumamız amacıyla bu konuda bir film çektik. Antalya Büyükşehir Belediyesine bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Dinimi öğreniyorum" konusunu beyaz perdeye taşıyan Sevim Güven de şunları kaydetti:

"Çocuğun yaşına ve gelişim dönemlerine uygun şekilde öğretilen temel dini bilgiler, çocukta inanç sisteminin sağlıklı bir şekilde oluşmasını destekler. Bizler de filmimizde aile içinde çocuklarımıza temel dini bilgilerin verilmesi konusuna dikkat çekmek istedik. Bizler için farklı bir deneyim oldu. Tüm annelere aileleriyle bu tecrübeyi yaşamalarını tavsiye ederim."

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