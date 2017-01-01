Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlanacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuma kursuna katılan eğitmenler, görevli oldukları cami ve sosyal tesislerde görme engellilere ders verecek.

İl Müftülüğünce, ocak ayında başlatılan ve gelecek ay sona erecek kursa katılan, aralarında kadınların da bulunduğu 15 eğitmenden başarılı olanlara sertifika verilecek. Eğitmenler daha sonra bulundukları bölgede görme engellilere yönelik kurslarda görev alacak.

Kurs eğitmenlerinden GAP Görme Engelliler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muamber Özbey, yaptığı açıklamada, kurs ile kentin her noktasındaki görme engelliye ulaşabileceğini ifade etti.

Eğitmenlerden Ahmet Mansur da Kur'an-ı Kerim öğrenmek için engel olmadığını aktararak, "Yeter ki gönüller istesin, niyetler istesin." dedi.

Esma Şimşek de görme engelli bir öğrencisine Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek için kursa katıldığını anlatarak, "Öğrencim, yıllardan beri çok üzülüyordu. Her gün karşısına Kur'an-ı Kerim öğretecek birisini çıkarması için dua ediyordu. Rabbim bizi buluşturdu." diye konuştu.