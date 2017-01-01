Bosna Hersek, Türk yatırımcı bekliyor

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ADANA (AA) - Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, ülkesine yapılması planlanan yatırımlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Adana Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Büyükelçi Sadoviç, beraberindeki Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle ATO'yu ziyaret etti, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı Tarkan Kulak ve meclis üyeleri ile görüştü.

Sadoviç, Adana’nın Türkiye ekonomisindeki önemini iyi bildiklerini, bu nedenle karşılıklı ticaret ve yatırıma yönelik beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Yabancı yatırımların küçük bir ülke olan Bosna-Hersek için her açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükelçi Sadoviç şunları kaydetti:

"Büyükelçilik olarak gerek Türkiye gerekse Adana’dan gelecek tüm yatırımcılara hiçbir destekten kaçınmayacağımızın bilinmesini istiyorum. ATO'nun geçtiğimiz günlerde Bosna-Hersek’e gerçekleştirdiği ticaret heyetini büyük memnuniyetle karşıladım. Çünkü ticareti bu adımlarla geliştirebiliriz. Bosna-Hersek olarak yurt dışına çok sayıda öğrenci gönderiyoruz. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, ülkemizdeki yatırım eksikliğinden dolayı gittikleri ülkelerde iş bularak bu ülkelerde kalma yolunu seçiyor. Bizim için yabancı yatırımlar sadece ekonomik alanda değil, sosyal anlamda da büyük önem taşıyor. Yapacağınız yatırımlar ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bizim için çok önemlidir ve büyük değer taşımaktadır. Bosna-Hersek Federasyonu olarak yapmayı planladığınız her türlü yatırıma destek için hazırız."

Sadoviç, Adana’nın tarım, tekstil, mobilya ve makine sektörlerinde çok gelişmiş olduğunu, özellikle bu alanlarda kolaylıkla ticari iş birliklerinin tesis edilip, ticaret rakamlarına yansıtılacağını kaydetti.

- "Adana, Bosna-Hersekli tüccar ve yatırımcıların ikinci evi konumundadır"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe de 20 gün önce 25 kişilik heyetle Bosna-Hersek’e inceleme gezisi düzenlediklerini, Saraybosna ve Tuzla kentlerindeki ticaret ve sanayi odaları ile toplantılar yaptıklarını, büyük işletmeleri gezdiklerini belirtti.

Çukurova ile Bosna-Hersek arasında yatırım konusundaki açığın bölgeden tedarik edilebileceği kanısına vardıklarını ifade eden Kulak, daha sık bir araya gelip, sektörel ikili iş birliği görüşmelerinin sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Kulak da Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki derin akrabalık bağlarının karşılıklı yatırım ve ticaretle taçlandırılması için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirterek, "Adana, Bosna-Hersekli tüccar ve yatırımcıların ikinci evi konumundadır. Bunu bilerek dayanışma içinde olmalı, daha fazla yatırım ve ticarete yoğunlaşmalıyız.” ifadelerini kullandı.











