- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlıktaki memnuniyet oranını yüzde 74'e çıkardık. Bu memnuniyette hastanelerimizin sunduğu hizmet kadar eczacılarımızın verdiği kaliteli sağlık hizmeti de en önemli etkendir." dedi.

Çalık, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, meslektaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti hükümetinin sağlık alanında yaptığı çalışmaları anlatan ve geçmişte sağlık alanında yaşanan sorunlara değinen Çalık, şöyle devam etti:

"Geçmişte finansal ve idari açıdan sürdürülemez, batmış bir sosyal güvenlik bütçesi vardı. Şişmiş ve suistimal edilmiş bir yeşil kart sistemi vardı. Hastaların hastanelerde rehin kaldığı, maalesef yakınlarının cenazelerini alamadıkları bir Türkiye vardı. O günkü vatandaşlarımızın sadece yüzde 69'u sosyal güvenlik kapsamındaydı ve bunun da yaklaşık 11 milyonu o günkü rakam itibariyle maalesef yeşil kartlıydı ve hastanelerden ilaçlarını da alamıyordu. Şu an Türkiye'deki nüfusumuz 80 milyon, aktif çalışan sayımız 21 milyon 130 bin, emeklimiz 11 milyon, bağımlı yani ailelerimiz 31 milyon. Tam 7 milyon vatandaşımızın sosyal güvenlik primini devlet olarak bizler ödüyoruz. Yaklaşık 2 milyon 680 bin kişi sadece 53 lira ödeyerek genel sağlık sigortasından istifade ediyor."

Öznur Çalık, Türkiye'de nüfusun tamamının sosyal güvenlik kapsamına alındığına vurguladı.

Eczacıların sağlık sektörünün en önemli ayağını oluşturduğuna dikkati çeken Çalık, "Sağlıktaki memnuniyet oranını yüzde 74'e çıkardık. Bu memnuniyette hastanelerimizin sunduğu hizmet kadar eczacılarımızın verdiği kaliteli sağlık hizmeti de en önemli etkendir. Sağlıklı çok önemli yollar kat ettik." diye konuştu.

- Nitelikli işe ekstra ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise geçtiğimiz günlerde nitelikli işlere ekstra ödeme yapılması konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, nitelikli işlemlerde özellikle organ naklinde ilk sırada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin bulunduğunu söyledi.

Malatya'nın bu başarısından dolayı memnun olduğunu aktaran Bağlı, "Organ nakli ve diğer nitelikli işlemlerde, yanıkta bugün dünya standartlarını yakalamış bir üniversitemiz var. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. SGK olarak da sürekli yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Kemoterapi ilaçlarının karşılanmasında ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Global bütçe anlaşması imzalamıştık. Kemoterapi ilaçlarıyla ilgili sorunu inşallah dönünce çözeceğiz." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sağlık alanında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden olduklarını savundu.

Sağlıkta iddialı olduklarını, gelecekte daha da iddialı konuma geleceklerini aktaran Kızılay, "Üniversite hastanemiz, tıp fakültemiz Türkiye'de ve Avrupa'da karaciğer naklinde birinci, dünyada da ikinci. Hedefimiz nitelikli sağlık hizmetlerini artırmak. Karaciğer naklinde dünya çapında bir başarıya üniversitemiz sahip olduğu için diğer hizmetler gölgede kalıyor. Kemik iliği nakli, kök hücre naklinde bütün nakil çeşitleri üniversitemizde hastanemizde yapılıyor. Çocuk yanık merkezinde Türkiye'de bir numarayız. Nitelikli sağlık hizmetlerinde çok iddialıyız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Çalık, mezun olan öğrencilere önlüklerini giydirdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, davetliler ve öğrenciler katıldı.