Mardin'de kumar operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddiasıyla 33 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde "tombala oynatıldığı" bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, biri işletme sahibi 33 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu adreste yapılan aramada bulunan, tombala kuponları, pullar, sinevizyon cihazı ve tombala makinesine el konulduğu aktarıldı.
Açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.