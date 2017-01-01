ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'de kumar operasyonu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:31

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddiasıyla 33 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde "tombala oynatıldığı" bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, biri işletme sahibi 33 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu adreste yapılan aramada bulunan, tombala kuponları, pullar, sinevizyon cihazı ve tombala makinesine el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Şehit annelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi
YEREL

ŞEHİT ANNELERİNE KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Yeşilli'de 'Sen Kimsin' konferansı
YEREL

YEŞİLLİ'DE 'SEN KİMSİN' KONFERANSI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."