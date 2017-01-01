Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 vergi müfettişi ve örgütle irtibatlı kurumlarda çalışmış 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
Düzenlenen operasyonda 6 eski vergi müfettişi ile 1 öğretmen gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.