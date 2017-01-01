Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriyeli kadın hayatını kaybetti.
Şehitkamil ilçesinde İhsan E. idaresindeki 63 LK 336 plakalı otomobil, Gatem Toptancılar Sitesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Eysa'ya (65) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Eysa, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.