Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören H.K'nın kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 11 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.