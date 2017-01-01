Tokat'ta FETÖ/PDY davası

TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski araştırma görevlisi kadın sanığın yargılanmasına başlandı.
Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde çalışırken meslekten ihraç edilen Araştırma Görevlisi Ç.Ö. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Ç.Ö, örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"un yüklü bulunduğu telefonu ikinci el olarak satın aldığını ileri sürdü.
Mahkeme heyetinin, telefonun ilk kullanıcısının kendisi olduğunu söylemesi üzerine Ç.Ö. sessiz kaldı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.