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Güreşte hedef olimpiyatlar

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:46


BURSA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, sporda en büyük hedefin olimpiyatlar olduğunu belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediklerini söyledi.

Aydın, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü ve Güreş Federasyonu Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Kandemir ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in de katılımıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu göreve 8 Nisan 2015'te geldiğini ve bu süreçte, 18 yıl sonra dünya şampiyonasında 3 altın, 68 yılın ardından Avrupa şampiyonasında 5 altın, 52 yıl sonra da olimpiyat oyunlarında 1'i altın 5 madalya kazandıklarını kaydetti.

"2016 Rio Olimpiyatları'ndaki 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık." diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonasında Sırp olimpiyat şampiyonu yenildi, Rus yenildi, Ermeni yenildi. 3 olimpiyat şampiyonunun yenildiği şampiyonada ülkemiz büyük bir başarı elde etti. 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attık. Bu başarı Bursa'nın başarısıdır. O anlamda çok mutluyuz. 5 kez İstiklal Marşı'mızı okutarak Avrupa'ya marşımızı ezberlettik. Bu, Avrupa'nın ve dünyanın ilgisini çekiyor. 'Türk' deyince iri, kuvvetli, zeki ve çelik akla geliyor. 3 ağır sıklette de şampiyon olmamız bizi mutlu etti."

Aydın, en önemli sorunlarının altyapıda yetişen genç sporcuları üst yapıya çıkarmak olduğunun altını çizerek, "Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin sporcumuz yarışıyor ama bu sporcuları üst kademedeki milli takımlara taşıyamıyoruz. Hemen başarı elde etmek istiyoruz. Sporcularımızı küçük yaşta çok çalıştırıyoruz. Yıldızlarda, gençlerde sporcularımızı yok ediyoruz. Kilo düşüren antrenörlerimize ceza vereceğiz. Ağır sıkletimizde 3-4 tane Taha olacak. Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır. Tokyo'da da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Çıtayı yükselttik. Tokyo'da da madalyaları çoğaltmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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