Balıkçılara "hamsi" sürprizi

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SİNOP (AA) - Av yasaklarının 15 Nisan'da başlamasının ardından umutlarını mezgit ve istavrit gibi dip balıklarına bağlayan balıkçılar, hamsi sürpriziyle karşılaştı.

Sinop açıklarında denize açılan balıkçılar, limana yaklaşık 5 kasa hamsiyle döndü. Hem av yasağı olması hem de hamsi sezonu olmamasına karşın ağlara takılan az miktardaki hamsi, kilogramı 13 liradan satışa sunuldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, az çıkan hamsinin vatandaşlar için tadımlık olduğunu söyledi.

Hamsinin ağlara takılmasının balıkçılar için küçük bir sürpriz olduğuna işaret eden Bayrak, "Hamsi zaman zaman uzatma dediğimiz ağlara takılabiliyor. Çok az miktarda olsa dahi bu dönemde hamsinin avlanması biraz sürpriz oldu. Sezonun başlayacağı 1 Eylül tarihine kadar böyle az miktarda çıkan balıklarla idare edeceğiz. Vatandaşlarımız bu dönemde daha çok havuz balıklarını tercih edebilirler. Deniz balıklarına göre fiyatları daha düşük olabiliyor." ifadesini kullandı.

Sinop'ta tezgahlarda barbunya balığının kilogramı 35, mezgit 13, istavrit 20, iskorpit ise 30 liradan satışa sunuluyor.



























