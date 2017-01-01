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19 Mayıs'ta 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılacak

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:51

SAMSUN (AA) - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kasamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağın açılarak yürüyüş yapılacağı bildirildi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılını yaşamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Milli mücadeleye giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 1-26 Mayıs tarihleri arasında birçok etkinlikle kutlanacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Zengin bayram kutlama programı çerçevesinde 18 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecektir. 19 Mayıs Cuma günü saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayacak bayram kutlamamız, saat 09.45'te Tütün İskelesi'nde 'Bayrağın Karaya Çıkarılış Töreni' ve Valilik binası bahçesinde yapılacak etkinliklerle devam edecektir. Aynı gün Doğu Park mevkisinde saat 16.00'da Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisine tanık olacağız. Daha sonra saat 18.30'da Atakum sahilinde düzenlenen 1919 metre Şanlı Türk Bayrağımızla 'Bayrak Yürüyüşü' gerçekleşecektir."

Şahin, spordan sanata, kültürden tarihe uzanan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.


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