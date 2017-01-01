"Dünya Akıllı Şehirler Fuarı 2017"

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İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, sahip olduğu benzersiz topoğrafyasıyla farklı kültürlerin, toplumların ve fertlerin yüz yıllardır yaşam alanı olmuş dünya şehri İstanbul'un Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, metrolar, Avrasya Tüneli ve 3. Havalimanı gibi yatırımlarla sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam kalitesini besleyen akıllı şehirler arasında her geçen gün daha fazla yer aldığını söyledi.

Şahin, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada akıllı şehirlerin önemine vurgu yaparak Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşadığını ifade etti.

Şahin, "Şehirlerde yaşamanın temel amacı, insan hayatını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek olarak öne çıkmıştır. Bu kritik dönemde enerjiyi kullanan, üreten ve dağıtan taraflar, enerjinin kayıpsız ve rasyonel kullanımı için çözümler aramaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle akıllı şebeke gibi gelişmiş teknolojik çözümlerin var olmasıyla enerji üretimi ve tüketimine dair problemlerin zamanla ortadan kaldırılabileceği ön görülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sisteminin, buna entegre olabilmesi için bir değişim ve dönüşüm geçirmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Günümüzde her alanda hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını aktaran Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Şehirlerin potansiyeli yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri oluşturmamakta, bunun yanı sıra sanayi ve teknolojinin sermaye ve sermaye yönetimin merkezi olma, ulaşım, iletişim, bilgi teknoloji yönetimi, şebeke sistemleri gibi modern alt yapıya yapılan yatırımlar, şehirleri daha da yaşanabilir kılmaktadır. Sahip olduğu benzersiz topoğrafyasıyla farklı kültürlerin, toplumların ve fertlerin yüz yıllardır yaşam alanı olan dünya şehri İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, metrolar, Avrasya Tüneli ve 3. Havalimanı gibi yatırımlarla, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve yüksek yaşam kalitesini besleyen akıllı şehirler arasında gittikçe daha fazla yer almaktadır."

Türkiye'nin geçiş sürecinde düzenlenen bu tip toplantı ve fuarların katılımcıların, bütün paydaşlarla bir arada olması, sorularına cevap bulmaları, akıllı şehirler hakkındaki son yeniliklerin gündeme getirilmesi ve örnek uygulamaların gösterilmesinin önemli olduğunu belirten Vali Şahin, "Burada katılımcı olan herkes, artan hızla birlikte akıllı şehirleşmenin, dünya için ne denli hayati bir mesele olduğunun farkındadır. Akıllı şehirleşme; yaratıcı gelişmelerle kentlerin rekabet kabiliyetini artırma, doğal kaynakların korunması, verimli su ve atık su yönetimi, bilgi iletişim ve enerji teknolojileri üretimi, eğitim, sağlık, kültürel etkinlikler, bireysel güvenliğin artırılması gibi birçok önemli başlığın çatısı durumunda. Bu şuurla marka şehir İstanbul'da, insanlarımızın daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürdürmeleri için ortak yönetim anlayışı içerisinde hareket etmeyi ziyadesiyle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı Şehir Fuarının sürdürülebilir şehir modelleri üzerinde kıymetli paylaşımların yapıldığı bir ortam olacağını, bunun da şehirlerimizin geleceği açısından büyük bir önem arz ettiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzü aşkın global ve yerel firmayla, 3 bini aşkın iş adamı ve 10 binden fazla profesyonelin ziyaretiyle ihracatın gelişimine paralel olarak üretici firmalar için dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırıp yapmak imkanı da sunacaktır. Bu uluslararası fuarın dünyada ve ülkemizde giderek artan enerji talebinin daha da hızlı karşılanmasına, akıllı şehir ve akıllı yaşam politika ve stratejilerine büyük katkı sağlayacaktır."