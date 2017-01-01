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GİRESUN (AA) - Giresun'da İŞKUR'un engelli istihdamına yönelik verdiği desteklerden yararlanan 14 kişi, kendi iş yerlerini açtı.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan 14 projenin desteklendiğini söyledi.

Projelerin engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik olduğunu ifade eden Sarı, "Kendi mesleki ehliyetleri varsa mesleki ehliyetlerine yönelik proje de yapabilirler, ilimizde süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık gibi projelere destek verdik. Giresun'da şu anda destek verdiğimiz 14 engelli kardeşimize 280 bin lira civarında bir ödeme yaptık." dedi.

Sarı, engelli vatandaşlara 36 bin liraya kadar hibe verildiğini dile getirerek, eski hükümlülere verilen desteğin ise asgari ücretin on katı olduğunu belirtti.



Destekledikleri bir projeye örnek veren Sarı, "Uğur adında bir engelli kardeşimiz, yufkacılıkla ilgili bir proje yaptı ve destek aldı. Kendi iş yerini kurdu ve kendi geçimini temin etti, ardından da 8 kişiye istihdam sağladı, projenin amacına uygun bir işlem yaptı." diye konuştu.

Sarı, destek almak isteyen engelli vatandaşların 12 Haziran'a kadar projelerini getirmeleri gerektiğini ifade ederek, engellilerin istihdama katkı sağlamasını istediklerini kaydetti.

İŞKUR'dan destek alarak iş yeri açan Uğur Aydın ise iki kişiyle çalıştırmayı planladığı iş yerini, pazar payının büyük olması dolayısıyla büyüttüğünü belirterek, "Şu anda 8 personele ulaştık, güzel de bir üretim yapmaktayız, üzerine nasıl koyabiliriz diye düşünüyoruz. İŞKUR da gerekli desteği halen veriyor. 20-30 kilogram yufkadan 300 kilogramlara kadar çıktık. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.



