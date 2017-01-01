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İş gücü istatistikleri

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:09

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı iş gücü istatistiklerine bakıldığında reformların istihdam üzerindeki ilk olumlu etkisinin görüldüğünün belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının şubat ayında yüzde 12,6 olarak gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, "Uzun süredir yüksek seyreden işsizlik oranımızda şubat ayından itibaren kırılma yaşadık. Reformların istihdam üzerinde ilk olumlu etkisini gördük. İstihdam seferberliğinin ilk olumlu işareti geldi. Hala yüksek olmakla birlikte istihdam seferberliğinin yansımalarını gördüğümüz, yüzde 12,6 seviyesindeki işsizlik oranlarını olumlu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, şubat ayı işsizlik oranının, geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan arttığını ancak bir önceki aya göre ise 0,4 puan gerilediğine dikkati çekti.

Ocak ayında işsizlik oranında zirvenin görüldüğüne işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Teşviklerle ocak ayından şubata iş gücüne katılan kişi sayısı 197 bin kişi artmış, 284 bin kişi istihdam edilmiş. İş gücüne katılım bu kadar artmasaydı işsizlik oranımız daha da düşebilirdi. Teşviklerin mevsimsel etkilerle birlikte ikinci çeyrekte daha olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Tabii hükümetimizin başlattığı seferberlik ve teşviklerle işsizlik oranlarımızdaki gerilemenin kalıcılığı konusunda tereddütlerimiz var. İşsizlikle ilgili başta nitelikli eleman olmak üzere yapısal sorunlarımız hala devam ediyor. Ve bu sorunlar bugünden yarına çözümlenmesi mümkün değil."

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen aya göre 1,2 puan gerilediğine dikkati çekerek, "Gençlerdeki işsizlik oranını çok önemsiyoruz. Genç nüfustaki işsizlik oranı geçen aya göre gerileyerek yüzde 23,3 seviyesine indi. Bir önceki ay bu oran yüzde 24,5 idi. İstihdam seferberliğinin etkilerini genç nüfustaki işsizlik oranlarında da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha da gerileyeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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