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Eski Belediye Başkanı Doğan'a FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:13

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddiname, mahkemece kabul edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Doğan, Kara, İbrahim Gürsu ile Ethem İbrahim Şirin hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, örgütün yapılanmasına ilişkin tespitlerin aktarıldığı iddianamede, sanıklar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 Aralık 2016'da İliç ilçesi ile Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski İliç Belediye Başkanı Doğan ile daha önce belediyeden ihraç edilen Gürsu, örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Kara ile Şirin gözaltına alınmıştı. Doğan, Gürsu ve Kara tutuklanmış, Şirin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Doğan'ın yerine İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

2014'teki yerel seçimde MHP'den belediye başkanı seçilen Doğan, 21 Mart 2015'te partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Doğan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nce yürütülen soruşturma kapsamında 12 Kasım 2016'da partisinden ihraç edilmişti.

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