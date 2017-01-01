Kayınpederini öldüren sanığa 38 yıl 9 ay hapis

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tarık Yıldız ile taraf avukatları katıldı.
Yıldız, savunmasında, olayın karşı tarafın tahriki üzerine yaşandığını ileri sürerek, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, kayınvalidesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
İlkadım ilçesinde 29 Kasım 2016'da silahla kayınpederi Arif Aktürk'ü öldürdüğü, kayınvalidesi Hava Aktürk'ü yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.