Düzce'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan yüzlerce kişi, İstanbul Caddesi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sırasında Düzce Belediyesi Bando Takımı da marşlar çaldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin Gençlik Haftası programları ile başladığını söyledi.

"Büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz." diyen Dereci, "Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır." diye konuştu.

Gençlerin yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacağını ve Türkiye Cumhuriyetinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayan Dereci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek sorunun olmadığını unutmamalısınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin, hangi amaçlı ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak, bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Konuşmanın ardından Düzce Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları, jimnastik, judo ve karate gösterileri sunuldu.