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MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Engelli Yelken Şampiyonası sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Yelken İhtisas ve Yat Kulübü desteğiyle, Marina sahilinde gerçekleştirilen şampiyona, final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye genelinden 9 engelli sporcunun yarıştığı ve 4 gün süren etkinlikte, kadınlarda İstanbul’dan Miray Ulaş, erkeklerde Muğla’dan Hüseyin Akbulut ve Mersin’den Ali Doğan derece alarak, milli takıma seçildi.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Saban Güneş ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün elinden aldı.

Uztürk, törendeki konuşmasında, şampiyonada dereceye giren sporcuların, 19-25 Haziran tarihlerinde Almanya’nın Kiel kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağında, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandıklarını vurguladı.

İlk defa yelken branşında Dünya Şampiyonası’na katılacaklarına dikkati çeken Uztürk, Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda yakaladıkları başarıyı, bu organizasyonda da sürdürerek, Türkiye'ye altın madalyalarla dönmek istediklerini söyledi.

Şampiyonada öne çıkan 3 sporcu ile iyi derece yapan 2 yedek sporcu, 15-18 Mayıs tarihlerinde milli takım kampına katılacak.