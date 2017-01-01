"Hassas burunlar" itaat sınavından geçti

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AFYONKARAHİS AR (AA) - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen ve iki gün süren 'Köpekle Doğa Araması Sınavı' Afyonkarahisar'da yapıldı.

Başta Adana, Afyonkarahisar, İzmir ve Kütahya olmak üzere bazı illerde bulunan AFAD, AKUT, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanılan 13 arama ve kurtarma köpeğinin yer aldığı sınav, arazide arama ve itaat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Federasyonu (IRO) hakemi Hollandalı Digna Schoonenboom gözetiminde gerçekleştirilen sınavın arazi araması etabı, Çiğiltepe mevkisinde yapıldı. Schoonenboom tarafından izlenen köpeklere, belirlenen kriterlere göre puanlar verildi.

Sınavın ikinci etabı olan itaat bölümünde de eski Atatürk Stadı'nda 13 köpek ve eğitmeni itaat sınavından geçirildi.

Sınav hakemi Schoonenboom, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkenizde bu tür arama kurtarma köpeklerine çok ihtiyaç var. Arama kurtarma köpekleri ile çalışan kurum ve insanların olması bizim için çok sevindirici. İtaat parkurunda eğitmeni ile güzel iletişimi olan, sakin, kontrollü, hakimiyet altında, göreve çıkmaya hazır bir köpek olup olmadığını kontrol ediyoruz. Doğa araması, arama kurtarma köpeği uygunluğu, arama kurtarma görev yeterliliklerinde sınava tabi tutuluyorlar." diye konuştu.

AFAD Afyonkarahisar Müdürü Mehmet Buldan da meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda, özellikle depremlerde enkaz altında kalabilecek insanlara ulaşmakta hayati önem taşıyan arama köpeklerini sınavdan geçirdiklerini söyledi.

Sınavdan geçemeyen köpeklerin deprem ve diğer afetlerde görev alamayacağını belirten Buldan, "Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile yaptığımız bu sınav önemli. Bunun yanında müdürlük olarak önümüzdeki 2 yıl içinde canlı aramaya yönelik köpekli eğitim ve sınavları da biz yapacağız. Bu yönde çalışma yapan AFAD, jandarma, emniyet ve gönüllü kuruluşlar bu sınavlara katılabilecekler." ifadelerini kullandı.