Hatay'da FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY (AA) - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşma kimlik tespiti ile başlarken, mahkemeye 2 tutuklu sanık Osmaniye ve Silivri Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

7'si tutuklu toplam 29 sanığın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemi ile görülen davada, sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.