Kars'ta darbe sanıkları hakim karşısında

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KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen, o dönem 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski Binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 6'sı tutuklu 15 askeri personel, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan eski Binbaşı Yiğitbaş, uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu, tutuksuz 7 sanık ile avkatları ve tanıkları hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan eski Üsteğmen Evren Bektaş ise duruşmaya Van T Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanıklardan eski Binbaşı Yiğitbaş, birliğine 13 Temmuz'da katıldığını belirterek, bu tarihten itibaren birliğe terör saldırısı olacağı yönünde istihbarat geldiğini öne sürdü.

15 Temmuz gecesi saat 22.30 civarında aranması ve birliğe gelmesi gerektiğinin söylenmesi üzerine kışlaya gittiğini ifade eden Yiğitbaş, "Kışlaya geldiğimde zırhlı araçlar çalışır vaziyette ve hareketlilik vardı. Tabur komutanı araçlara binilmesi emrini vererek herkesin görev yapacağı yerleri söyledi. Ben İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet yerleşkesine görevlendirildim. Buraya giderek buranın güvenliğini aldım." diye konuştu.

- "Askerlere şarjör takma emri verdim"

Yiğitbaş, bir süre sonra yerleşkeye gelen vatandaşların kendilerine tepki gösterdiğini söyledi.

"Burada askerlere şarjör takma emrini verdim ama emrim olmadan ateş etmeme emrini de verdim." diyen Yiğitbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, korna çalarak tepki gösteriyordu, kimisi 'Asker kışlaya' kimisi 'En büyük asker bizim asker' sloganları atıyordu. Tugay Komutanı Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nu aradım, vatandaşların geldiğini ve niye geldiğini sordum. Kendisi bana hiçbir cevap vermedi. Askerleri uyararak münakaşaya girmemelerini söyledim. Saat 01.30'da vatandaşlar, kalabalıklaştığı sırada camilerden sela okunuyordu. Vatandaşlara durumu izah ettim, emniyete destek olmak için geldiğimizi söyledim.

Olayların terör olayı, Gezi olaylarına benzer olmadığını düşündüm ve araçlara bindik."

Ormanoğlu'nun polislerce gözaltına alınması sonrası darbe girişimine ilişkin başka bir dava kapsamında tutuklu olan Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat'ın kendilerini aradığını anlatan Yiğitbaş, şunları dile getirdi:

"Kurmay Başkanı Yarbay Polat, beni arayarak nerede olduğumu sordu. Kışlaya doğru gittiğimizi söyleyince 'Kardeşim, senin orada ne işin var? Tabur komutanın rehin alındı, git, onu kurtar.' dedi. Polat, 'Taburun emir komutası sende, git, kurtar.' dedi, ben de 'İnsanları mı öldüreceğim, polisleri mi ezeceğim?' dedim. O da 'Evet kardeşim, gerekirse insanları da öldüreceksin, emniyeti de yıkacaksın, komutanın nerede olduğunu bulup onu getireceksin.' dedi.

Askerlere konuyu söyledim, kimisi 'İstifa ederiz.' dedi ve emirlere uymayarak geri döndük."

Yiğitbaş, darbeyi vatandaşlardan öğrendikten sonra herhangi bir eylemde bulunmadıklarını beyan ederek tahliyesini istedi.

Sanıkların savunmalarıyla devam eden duruşma nedeniyle adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 103 sayfalık iddianamede tutuklu bulunan eski Binbaşı Deniz Yiğitbaş, eski Üsteğmen Evren Bektaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu ile tutuksuz 9 uzman çavuş, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, darbe girişiminde eski Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Harekat Yıldırım" adı altında "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Kars'a gönderilen sıkıyönetim direktifine göre dönemin 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı'nın Kars'ta "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği anlatılıyor.

İddianamede, darbe girişiminin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ/PDY karşısındaki emin duruşu ile Türk milletinin, tank veya tüfek dinlemeden özgür iradesine yapılmaya çalışılan bu darbe teşebbüsünü bertaraf etmek için kahramanca direnmesi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulanıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski Binbaşı Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 6'sı tutuklu 15 askeri personelin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.