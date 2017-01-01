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Fethiye plajlarında çevre temizliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:14
Fethiye plajlarında çevre temizliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), plajda çevre temizliği yaptı.

Karataş Mahallesi'ndeki Koca Çalış Plajı mevkisine gelen 20 UMKE görevlisi, kumsalda çevre temizliğine başladı. Kıyıda cam ve pet şişelerden oluşan çöpleri toplayan ekipler daha sonra Karataş Plajı'na geldi. Burada da çevre temizliği yapan ekiplere plajda denize girip güneşlenen bazı vatandaşlar teşekkür etti. İki saat süren çalışma sonunda 25 poşet çöp toplandı.

UMKE'de görevli Hüseyin Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

Doğaya sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Pınar, "Kısa sürede 25 torba çöp toplamamıza rağmen çevre hala kirli. Umarım bundan sonra insanımız çevresine daha çok sahip çıkar. En azından kendi çöpümüzü çöp tenekelerine atabiliriz." dedi.

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