ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bacağına korkuluk teli saplandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:18

EDİRNE (AA) - Edirne'de okul duvarından atlarken bacağına korkuluk teli saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emir Özcan'ın, teneffüste okul duvarından atladığı esnada bacağına korkuluk teli saplandı.

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tellerin kesilmesi için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, hidrolik kesici ile telleri keserek çocuğu kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özcan, bacağına saplanan korkuluk teliyle ambulansa bindirilerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yapılan yumruklu saldırı
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'A YAPILAN YUMRUKLU SALDIRI
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Edirne'de
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK, EDİRNE'DE

&quot;7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali&quot;
YEREL

"7. ULUSLARARASI BANDO VE CİĞER FESTİVALİ"
Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı
YEREL

EDİRNE BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SALONU AÇILDI
Türkiye Musevileri Hahambaşısı seçimi
YEREL

TÜRKİYE MUSEVİLERİ HAHAMBAŞISI SEÇİMİ
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

EDİRNE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."