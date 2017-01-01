EDİRNE (AA) - Edirne'de okul duvarından atlarken bacağına korkuluk teli saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emir Özcan'ın, teneffüste okul duvarından atladığı esnada bacağına korkuluk teli saplandı.
Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tellerin kesilmesi için itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, hidrolik kesici ile telleri keserek çocuğu kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özcan, bacağına saplanan korkuluk teliyle ambulansa bindirilerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.