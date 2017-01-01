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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa ile tarihi bir maç oynayacaklarını bildirdi.

Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kupada ilk maçta İstanbul'da 3-2 yenildikleri Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlattı.

Yeşil-beyazlı ekibin tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacağına dikkati çeken Baydar, karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Baydar, karşılaşmanın centilmence geçmesini dileyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Tarihi karşılaşmaya sayılı saatler kala istediğimiz tek şey; adil düdük çalınması ve bu doğrultuda kararların verilmesidir. Çünkü artık skoru tayin eden hakem hatalarına tahammülümüz kalmadı. Kendi evimizde 35-40 bin kişinin karşısında tarihi bir maça çıkacağız. Camianın bütün dinamiklerinin motivasyonu üst düzeyde. Kazanacağımıza ve turu geçip final oynayacağımıza inanıyoruz. Ama bazen sizin kontrolünüz dışında olaylar gerçekleşebiliyor. Mesela ilk karşılaşmada skor avantajının bizden yana olması, maçın hakeminin takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullanmasına neden oldu. Adil bir karşılaşma yönetmedi, sertliğe ve provokatif davranışlara müsamaha gösterdi. Biz bunun ikinci karşılaşmada tekrar etmesini istemiyoruz."

Öte yandan, kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jagos Vukovic ile sakatlıkları devam eden Dimitar Rangelov ve Halil İbrahim Sönmez maçta forma giyemeyecek.