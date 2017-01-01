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Ordu'da otel yangını

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:28
Ordu'da otel yangını

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı otelde yangın çıktı.

Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan, Atatürk Mahallesi’ndeki otelin zemininin iki kat altındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangının fark edilmesi üzerine oteldeki personel ile müşteriler boşaltıldı, emniyet ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, üst katlara da sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çevre ilçelerden gönderilen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Tedbir amacıyla olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri bekletiliyor.

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