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Başbakan Yardımcısı Kaynak Kahramanmaraş'ta

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:34
Başbakan Yardımcısı Kaynak Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta iş adamı Hacı Mehmet Arıkan'ın cenaze namazına katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Arıkan için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Arıkan'ın cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Kaynak'ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Mehmet Uğur Dilipak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Arıkan'ın yakınları katıldı.

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