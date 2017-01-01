Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yapılan yumruklu saldırı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, dün 1. Murat Mahallesi'ndeki Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Gürkan'a, öz çekim yapmak isterken yumrukla saldıran Görken H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Edirne Adliyesine götürüldü.
Görkem H, adliyeye girişinde bir gazetecinin ''Bir şeyler söylemek ister misin?'' sorusuna, ''Çıkışta inşallah uzun uzun konuşacağız.'' diye cevap verdi.