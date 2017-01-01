Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle aralarında 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Mekanize Piyade Taburunda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 15 askeri personelin yargılanmasına devam ediliyor.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu hazır bulundu. Eski üsteğmen Evren Bektaş ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van T Tipi Ceza evinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Davada tutuksuz yargılan uzman çavuş Abidin Öner Konya'dan, asteğmen Hüseyin Alper Met ise Giresun'dan SEGBİS sistemiyle katılarak savunmalarını yaptı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise duruşmada hazır bulundu.

Kars Adliyesi çevresinde ve duruşmanın yapıldığı salonun etrafında güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuş Abdulrahim Kaya, savunmasında Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet yerleşkesinde terör saldırısı olacağı yönünde ihbarların olduğunu, kendilerinin de buraya güvenlik önlemi almak için gittiklerini savundu.

Başka bir davadan tutuklu olarak yargılanan eski yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nun darbe girişiminin yaşandığı gecede tüm rütbelileri topladığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Yarbay bize hitaben, 'Yazılı emir aldık. Bu bir mutlak itaattir. Çevik Kuvvet ve Emniyet Müdürlüğümüze terör saldırısı düzenlenecek. Biz de onları korumaya gidiyoruz' dedi. Daha sonra biz 2 araç Çevik Kuvvete geldik. Bu sırada vatandaşlardan kimse yoktu. Arkadaşlarla ne olup biteni konuşuyorduk. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla gelmeye başladı. 'Asker kışlaya' diye slogan atmaya başladılar. Vatandaşlarla konuşmaya başladık. Bazıları çok tepkiliydi. Oradan bir vatandaş, 'Oğlum geri gidin, başınızı yakacaksınız' dedi. Niçin geldiğimizi sordu. Ben de durumu anlattım. O da darbe girişiminin olduğunu söyleyerek geri dönmemizi söyledi. Durumu öğrendikten sonra Deniz binbaşının emriyle kışlaya dönmeye çalıştık."

Kaya, kışlaya dönerken yolların kapalı olması nedeniyle farklı yollardan gitmeye çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışlaya dönerken bazı vatandaşlar yolumuzu kesti. Bir süre sonra yola devam ettik, Deniz binbaşıyı Serkan Polat aradı. Yolda durduk. 'Deniz binbaşı, Kurmay Başkanının kendisini aradığını ve yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nu gidin kurtarın diyor' dedi. Kimse gitme taraftarı değildi. Bende gerekirse istifa ederim dedim. Deniz binbaşı 'Bu saatten sonra istifa işe yaramaz. Emre itaat etmiyoruz ve kışlaya geri dönüyoruz' dedi. 02.30 civarlarında kışlaya geri döndük. Araçların akülerini söktük."

Tutuklu sanıklardan uzman çavuş Murat Dülger de kışlaya gittiklerinde araçların çalışır vaziyette hazır beklediğini belirtti.

Çevik Kuvvette güvenlik önlemi almak amacıyla kışladan ayrıldıklarını anlatan Dülger, "Kışladan Çevik Kuvvet yerleşkesine gitmek üzere yola çıktık. Niçin gittiğimizi sorduğumda kimse bilmediğini söyledi. Çevik Kuvvet yerleşkesine gittiğimizde kimse yoktu. Güvenlik önlemi aldık. Bir süre sonra vatandaşlar ellerinde bayraklar, slogan atarak gelmeye başladı. Vatandaşlarla konuştuktan sonra olayı anladık ve kışlaya geri dönmeye çalıştık. Yolda Serkan Polat, Deniz binbaşıyı aradı, emirlerini bize iletti. Biz de emre itaat etmeyerek kışlaya girdik." şeklinde ifade verdi.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan uzman çavuş Rahim Vurucu ile tutuksuz yargılanan uzman çavuş Abidin Öner Konya'dan, asteğmen Hüseyin Alper Met ise Giresun'dan SEGBİS sistemiyle katılarak savunmalarını yaptı.

Sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.