Suriyeli çocuklar turnuvaya katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sığınmacı çocukların katılımıyla oluşturulan takımlar arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yeme içme ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı kamplarda sosyal ve sportif faaliyetlere de önem veriliyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kentteki 5 ayrı kampta kalan ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen yaklaşık 500 Suriye uyruklu çocuk, önce kendi kamplarında mahalleler arası düzenlenen turnuvalara katıldı. Her kampın en iyilerinden oluşan 11'er kişilik kamp takımları ise kent merkezindeki GAP Arena Spor Kompleksi sahasında şampiyonluk için mücadele etti.

Çekişmeli mücadeleler sonunda şampiyon Harran kampı olurken ikinciliği Akçakale üçüncülüğü ise Ceylanpınar kampının takımları elde etti.





- "Spor da ciddi ihtiyaç"

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Devlet olarak benzer organizasyonlar aracılığıyla sığınmacıların sosyal hayata adaptasyonunu sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Akıl, sporun birleştirici gücünden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Şampiyonanın uzun süren elemelerin sonunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Akıl, "Biz Suriyelilerin hep ekmeğe, battaniyeye, süte ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Aslında sığınmacı gençler için spor da çok ciddi bir ihtiyaç. Turnuva sayesinde bu ihtiyacı bir nebze de olsun azaltma imkanı bulduk. Müthiş bir ilgi oldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli İbrahim Cafer de ülkesinde amatör takımlarda forma giydiğini belirtti.

Futboldan büyük keyif aldıklarını anlatan İbrahim, "Suriye’de yarım kalan birçok işi ve becerimizi burada Türkiye'nin desteğiyle yapma imkanı buluyoruz. O yüzden Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Burada da kendi aramızda kardeşçe bir turnuva yaptık." dedi.

Turnuvanın ardından protokol üyelerince ödüllendirilen çocuklar tekrar kamplara döndü.