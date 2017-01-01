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MUĞLA (AA) - Muğla'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün etkilerini anlatmak için katılımcılara özel bir gözlükle penaltı atışı yaptırılırken, emniyet kemerinin önemi de uygulamalı gösterildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Muğla Vali Vekili Kamil Köten, bu tür faaliyetlerle trafik güvenliğini anlatmak ve trafikte daha duyarlı olunmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Muğla-Marmaris yolunda geçen günlerde çok elim bir kaza yaşandığını ve 24 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Köten, "Biz özellikle bugün vatandaşlarımızın dikkatini emniyet kemeri kullanmaya çekmek istedik. Simülasyon aracında emniyet kemeri takanla takmayan arasındaki farkı canlı canlı gösterdik. Kemer takmayanların araç çok yavaş seyretse bile zor durumda kaldıklarını gördük." dedi.

Midibüs kazasında da birçok vatandaşın emniyet kemeri takmadığı için yola savrulduğunu kaydeden Köten, "Bu vesileyle insanlarımızın trafikte can ve mal güvenliği için emniyet kemeri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Biz sadece sürücülerin değil araçta arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığı İleri Sürüş Eğitmeni Tansel Sivrikaya da emniyet kemerinin araç içerisindeki en önemli güvenlik sistemi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kemer takılmadığı zaman araç içerisindeki diğer güvenlik sistemlerine faydadan çok zarar vermektedir. Bunun en açık örneği hava yastığıdır. Bu nedenle emniyet kemeri olmazsa olmazdır. Muğla-Marmaris yolunda yaşanan vahim kazada da ölüm oranlarının yüzde 90’ı maalesef emniyet kemeri takılmadığı için yaşanmıştır. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarındaki ölüm oranlarının çoğu maalesef emniyet kemeri takılmadığı için meydana gelmektedir."

- "Sarhoş gözlüğü" ile penaltı atışı

Etkinlikte, emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı anlatıldı.

Vatandaşların bindiği ve bir düzenekle sabitlenen otomobil takla attırıldı. Emniyet kemeri takanların fazla zorlanmadığı, takmayanların ters dönen araçta büyük güçlük yaşadığı görüldü.

Daha sonra alkollü araç kullanmanın zorluğu "sarhoş gözlüğü" olarak adlandırılan özel bir gözlük ile aktarıldı. Gözlüğü takan protokol üyeleri, polis ekipleri ve vatandaşların penaltı atışı yapması istendi. Gözlükle atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı. Gözlüğü takan birçok kişi topun yerini dahi bulamazken, kimisi de topa vuramayarak olduğu yerde sendeledi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile öğrenciler, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.