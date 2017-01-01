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Adana'daki FETÖ/PDY davası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:08

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan eski Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Muammer Çalışkan, iş adamı Mustafa Vural ile tutuksuz yargılanan eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aldırmaz ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanıklardan Aldırmaz, önceki savunmasını yineledi.

Önceki duruşmada etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulunan sanık Çalışkan, 13,5 aydır tutuklu bulunduğunu, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.

Çalışkan, Etkin Pişmanlık Yasası'nın hainlik gibi algılandığını öne sürerek, her soruyu cevaplamaya hazır olduğunu anlattı.

FETÖ'yü lanetleyen sanık iş adamı Vural da örgütten 17-25 Aralık'tan sonra ayrılmaya çalıştığını belirterek, iddia edildiği gibi örgütün A takımından olmadığını savundu.

Vural’ın avukatı da müvekkilinin, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde iş adamlarının aralarında olduğu 103 sanığın yargılandığı davada tanıklık için başvuruda bulunduğunu, bildiklerini anlatacağını söyledi.

Sanıklar Çalışkan ve Vural'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Kemal Elibal, Cemal Soncu ve Ömer Ekinci hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Ayrıca, mahkeme heyeti firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

- İddianame

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aldırmaz için "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar, diğer sanıklar için de 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, vasfı üniversite alanı olan arazinin konut alanına çevrilerek FETÖ'ye yüksek meblağlarda finansman sağlandığı, hiçbir faaliyette bulunulmamasına rağmen çeşitli ülkelere gidildiği ve masrafların belediyeye ödetildiği belirtilmişti.

Dava kapsamında firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu'nun tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Tahliye edilen eski ATB Başkanı Muammer Çalışkan ile iş adamı Mustafa Vural, yeni deliller elde edilmesi üzerine 12 Ekim 2016'da yeniden tutuklanmıştı.

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