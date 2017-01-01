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Bursa'da çamurdan elektrik üretimi başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:09

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen çamur yakma tesisinde üretim başladı.

BUSKİ tarafından projelendirilip, Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen tesislerde başlayan üretim çalışmalarını yerinde incelen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sistemin işleyişi hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'dan bilgi aldı.

Dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisinin, son teknolojik metotlar kullanılarak yerli üretimle kente kazandırıldığını bildiren Altepe, tesis sayesinde önemli bir çevre sorunu olan atık çamurlarının bertaraf edileceğini kaydetti. Altepe, "Bu hedefler doğrultusunda örnek tesislere imza atılıyor. Onlardan biri de artık üretime başladığımız çamur yakma sistemleri. Çevreye en çok yatırımı yapan ve Sağlıklı Kentler Birliği'nin de kurucusu olan Bursa'mızda Büyükşehir Belediyesi olarak artıma tesislerine büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Altepe, arıtma tesislerinin atıklarının uzun yıllardır Bursa için sorun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Arıtma tesisi atığı olan çamurların bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıllarca süren çalışmalardan sonra artık dünyada ilk denemeleri yapılan bu sistemle, çamuru kendi kalorisiyle yakma sistemini ilk kez Bursa'da oluşturduk ve yerli üretimle gerçekleştirdik. Bursa’da 300 ton çamur, arıtma tesisinde, 400 ton kapasiteli, akışkan yataklı kazanlarda yakılabiliyor ve yok ediliyor. Çevreye zarar verme ihtimali de kalmıyor."

- "Dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisi Bursa'da"

Bu sistemden önce çamurların belli havuzlarda toplanıp, biriktirildiğini ve bu durumda da çamurun yok edilemediğini ve kokuya neden olduğunu kaydeden Altepe, şunları aktardı:

"Sistemimiz artık çalışmaya başladı. Son teknolojik metotları kullanarak yerli üretimle kentimize kazandırdığımız tesis artık çalışıyor. Dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisi Bursa'da. Örnek bir proje oldu. Şu anda çalışmalarımız randımanlı bir şekilde devam ediyor. Baca gazı emisyonunda da sıkıntımız yok, her şey kriterlere uygun. Çevreye zarar vermeden, çevreye zararlı tüm arıtma tesisi atıkları burada yok ediliyor. Buradan çıkan buharla elektrik de üretilmeye başlamış oluyor. Yapılan elektrik üretimiyle birlikte yaklaşık 12 yıl içinde tesis kendini amorti etmiş olacak. Dünyada kurulan en randımanlı ve modern sistem oldu."

Altepe, bu sistemi Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerindeki şehirlere ihraç etmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Yerli teknolojiyle Bursa'da üretilen akışkan yataklı kazanlar ve kullanılan sistem başarıya ulaştı. Çevreye zarar vermeden, en modern çamur bertaraf sistemi Bursa'da kurulmuş oldu. Hem Bursa'mıza hem ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bursa, bir yerli imalatla daha dünya markası oldu." dedi.

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