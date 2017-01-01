Mersin'de suç örgütü operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, faizcilik ve nitelikli yağmayla 40'tan fazla kişiden milyonlarca liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 3 yıl süren takip çalışmasının ardından zanlıların yüksek faizle borç verdikleri kişilerden senet ve kıymetli evrak aldıklarını, ödeme güçlüğü çekenlerden tehdit ve yağma yoluyla tahsilat yaptıklarını belirledi.
İl geneli ve Şanlıurfa'da belirlenen 23 adrese düzenlenen operasyonda biri kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.