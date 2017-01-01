Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde aracın çarpması sonrası yaralanan gebe karaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye ilçe girişinde bir otomobil aniden yola çıkan karacaya çarptı.

Kaza sonrası aracın sürücüsü durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bir süre kendi imkanlarıyla hayvana müdahale eden sürücü, daha sonra karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürülen karacanın burada tedavisine başlandı.

Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacanın çeşitli yerlerinden yara aldığını ancak bel ve boyun bölgelerinde kırık olmadığını anlatarak, "Karacada iç kanama olup olmadığını tespit edeceğiz. İnşallah gebe olduğunu tahmin ettiğimiz bu hayvanı yaşatacağız." dedi.



