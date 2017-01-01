Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut:

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, deplasmanda oynadıkları ve 4-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "İlk yarısını iyi oynadığımız bir maçtan yenik ayrıldık. Bu karşılaşma bizim için geride kaldı." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın zor olacağını bildikleri için iyi hazırlanarak Antalya'ya gittiklerini, bekledikleri gibi de zor bir karşılaşma geçirdiklerini söyledi.

Takımının maça iyi başladığını kaydeden Tankut, "İyi oyun golü de getirdi. İlk yarının sonlarında yediğimiz bir gol, takım oyununun bozulmasına neden oldu. İkinci yarı istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.

Tankut, kalan maçlara konsantre olmaları gerektiğini dile getirerek, "Biz her maçı ayrı düşünüyoruz. Şimdi yine çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Yine deplasmana gideceğiz. Rakibimiz Atiker Konyaspor, iyi bir ekip. İyi hazırlanıp puan ya da puanlarla dönmenin yollarını arayacağız." ifadesini kullandı.