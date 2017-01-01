Belediye Başkanı Gürkan'a yapılan yumruklu saldırı

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EDİRNE (AA) – Uğradığı yumruklu saldırı sonrası müşahede altında tutulduğu hastaneden belediyeye gelişinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı kalabalık topluluk karşıladı.

Belediye girişinde aralarında CHP milletvekilleri, CHP teşkilatı üyeleri belediye çalışanları ve vatandaşların bulunduğu kalabalık, Gürkan'ın gelişinde alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne aşkının, sevdasının hiçbir şekilde engellenmeyeceğini söyledi.

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle güneş gözlüğüyle konuşan Gürkan, gözündeki yırtığın tedavi edilebilecek şekilde olduğunu belirtti.

Saldırının kalleşçe olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir gözümüz gitse ne olur Edirne için, bir kolumuz gitse ne olur, bir canımız gitse ne olur. Recep Gürkan’ın canını alsalar dahi benim arkadaşlarım, dostlarım, emekçilerim Edirne mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vereceğimiz bir can. O can da Edirne’ye feda olsun. Biz Edirne’yi aşkla seviyoruz. Edirne bizim aşkımız.

Ben adalete, savcılarımıza, hakimlerimize, emniyetimize güveniyorum. Dünden bu yana çok güzel çalışmalar yaptılar. O tetikçinin değil, o hasta insanın değil, onun arkasındakilerin bulunacağına inanıyorum. Onu kimler azmettirdi, kimler teşvik etti bunun ortaya çıkarılacağını inanıyorum. Edirne Belediye Başkanını, Edirne Belediyesi'ni aylardır hedef gösteren bazı kendini bilmezler bu çalışmada mutlaka ortaya çıkacak. Kendine başkan diyenler, kendine gazeteci diyenler, kendine bu şehrin temsilcisiyim diyenler ortaya çıkacak bu işte."

Hiçbir tetikçiden korkmadığını ifade ederek meydan okuyan Gürkan, "Hodri meydan size. Tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle gelin. Gelmezseniz namertsiniz. Bilinsin ki Edirne’de 3 yıldır mücadelesini verdiğimiz dostluğu, barışı, huzuru, birlikte çalışmayı ve üretmeyi bu ahlaksızlar bozamayacak. Bozdurmayacağız bunlara. Biz yine Edirne’yi huzurun, kardeşliğin, dostluğun başkenti yapacağız." diye konuştu.

Gürkan, daha sonra ziyaretlerine gittiği Kadın Emek Pazarı'nda olayın olmasına üzüldüklerini ifade eden pazarcı kadınların ikramı pastasını kesti.

Gürkan, dün pazar yeri ziyareti sırasında öz çekim bahanesiyle yanına yaklaşan Görkem H. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözünde yırtık olduğu belirlenen Gürkan'ın şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alınmış, öğle saatlerinde de adliyeye sevk edilmişti.