Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin, özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle hücre evine yaptığı baskında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan sözde "DEAŞ şeriat mahkemeleri"nin uygulayıcıları oldukları iddia edilen A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y, A.H.S.S. ve W.E.M.M ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mayıs'ta İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollardan giren 12 şüphelinin bulunduğu hücre evine operasyon düzenlemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.