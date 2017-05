"Dadaşlar"ın valisi açılışa atla geldi

ERZURUM (AA) - "Dadaşlar diyarı" olarak bilinen Erzurum'un Aziziye ilçesindeki hayvan pazarının açılışına cirit atının üstünde gelen Vali Seyfettin Azizoğlu, bunu at sevgisi ve atçılığı sevdirmek amacıyla yaptığını bildirdi.

Vali Azizoğlu, Aziziye ilçesindeki Kayapa Mahallesi'ndeki 70 bin metrekare alana kurulan ve 19 bin metrekare kapalı alana sahip "Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Satış Yeri"nin açılışına katılmak üzere makam aracı ile yola çıktı.

Hayvan pazarının bulunduğu alana yaklaşık 2 kilometre mesafede makam aracından inen Azizoğlu, kendisini karşılayan Ilıca Atlı Spor Kulübü ciritçilerinin atına bindi.

Kendisine ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik eden atlı ciritçiler ve korumaları ile hayvan pazarına at üstünde gelen Azizoğlu, burada da vatandaşlarca alkışlarla karşılandı.

Vali Azizoğlu, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile kurdele kesip tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Azizoğlu ile protokoldekiler, daha sonra "ağabey", "yiğit kimse", "yiğit delikanlı" anlamına gelen "dadaş" diyarı Erzurum'a özgü yöresel halk oyunu sergileyen bar ekibi ile halay çekti.

Açılışta, çocukluk döneminde ata bindiğini ancak bunu uzun süredir yapmadığını ifade eden Azizoğlu, "Artık bahar geldi. At yarışlarının başlaması lazım. Çocukluk zamanımda memlekette ata biniyordum ama uzun zamandır binmemiştim." dedi.

- "At sevgisini Erzurum'da sevdirmemiz ve kazandırmamız lazım"

Azizoğlu, kentin at ve cirit yarışlarıyla bilinen bölge olduğuna dikkati çekerek, "Erzurum at yarışları ve cirit ile bilinen dadaşlar diyarı bölgemizdir. At sevgisini Erzurum'da sevdirmemiz ve kazandırmamız lazım. Bu nedenle bu açılışımıza özellikle at üzerinde gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları tesisin bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Çok daha önceden kurulması gereken bir tesis yeni yapılabilmiş. İnşallah bundan sonra Erzurum kaybettiklerini hızla geri almaya başlar ve bölgesinin cazibe merkezi olarak kendinden beklenen güzellikleri ve kalkınmayı sağlamış olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar da kente kazandırılan hayvan pazarına Azizoğlu, Sekmen, Ilıcalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın katkılarının büyük olduğunu dile getirdi.

- Tesis, tüccar ve iş adamlarının rahatça ticaret yapması için yapıldı

Desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür eden Akpınar, şunları aktardı:

"İnşaatımız planlanırken kentin iklim şartları göz önünde bulundurularak inşaat alanı toplam 70 bin metrekare üzerine kuruldu. Buraya gelecek çiftçi ve tüccarların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki yapılar projede yapılmıştır. İlimiz Türkiye'nin her tarafına hayvan gönderen konuma sahiptir. Amacımız Türkiye hayvan pazarında Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi ve ilimize gelen tüccar ve iş adamlarının rahatça, güvenli ortamda ticaretini yapmasıdır."