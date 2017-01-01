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9. Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi ilgisi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:57
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na ziyaretçi ilgisi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nı, kapılarını açtığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

"Kitap ve Medeniyet" temasıyla gerçekleştirilen fuar, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın artık bir marka olduğunu ve kendisiyle yarıştığını söyledi.

Fuarın Kocaeli'de olağanüstü bir gelişim sağladığını ifade eden Yeşildal, özellikle Doğu Marmara'daki illerden fuara yoğun bir katılım olduğunu kaydetti.

Yeşildal, cumartesi gününden bu yana fuarın yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getirerek, "Sadece dün özellikle 100 binin üzerine çıktı. 9 yılın rekorunu kırmış olduk. Pazar günkü rakam, tamamen okuyucu kitlesi. Piknik yerine aileler kitap fuarını tercih etti. Bu anlamda çok mutluyuz. Bu yıl yazarlar çok yoğun şekilde buradalar. Yayın sponsorlarımız çok önemli. Onlar fuara günler kala yayınlar yaptı ve ulusal çapta tanıtım gerçekleştirildi. Bizim de 'Ağaçlar Kitap Açtı' ve 'Kitaba Koş' gibi etkinliklerimiz ulusal çapta büyük ilgi gördü. AA ve Radyo 7 gibi birçok kuruluş fuarı anlatan haberler yaptı." diye konuştu.

- "Yetişkin kitlenin çocuklarıyla buraya gelmesi çok önemli"

Sosyal medyada kitap fuarıyla ilgilenen kişi sayısının 10 milyonu bulduğunu aktaran Yeşildal, yayınevlerinin etkinlik anlamında da rekor kırdığını bildirdi.

Yusuf İslam gibi yazarların fuarda yerini aldığını belirten Yeşildal, hafta içi fuarın öğrencilerden yoğun katılım gördüğünü kaydetti.

Yeşildal, bu hafta sonu yeni bir rekora imza atacaklarını düşündüğünü ifade ederek, "Yetişkin kitlenin fuara ilgisi önemli. Rekordan kastım bu. Burada dün 100 bin üzerine çıktık. O sayıyı da önümüzdeki hafta sonu egale etmek istiyoruz. Kitap fuarını markalaştıran ana ölçütümüz bu. Zaten yayınevlerimizin katılımı konusunda problem yok. Ama yetişkin kitlenin çocuklarıyla buraya gelmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık gençlerimiz okuyor"

Yeşildal, Kocaeli'nin sanayi kenti olarak anıldığına işaret ederek, yerel yönetimler olarak 9 yıl önce kitap fuarını "ilk" kez kendilerinin yaptığını söyledi.

Daha sonra 30'a yakın yerel yönetimin kitap fuarı düzenlemeye başladığını belirten Yeşildal, "Fuarla Türkiye'deki okuma oranlarının yükselmesine katkı sağlamak bizim için onur verici bir durum. Herkes Kocaeli'yi biliyor. Diğer illerden gelen yönetici arkadaşlar fuarı izliyor. Gerektiğinde onlara yardımcı oluyoruz. Biz yaparız başkası yapamaz modunda değiliz, kitaba dair kim ne yapıyorsa sonuna kadar biz onların hizmetçisi olmaya varız. Bu anlamda da Türkiye'de bir çığır açmış durumdayız. Organizasyon anlamında çok iyi olduğumuzu katılımcılar söylüyor." ifadesini kullandı.

Yeşildal, gençlerin 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buradaki ilgiden, çocuklarımızın teknoloji başında 24 saat vakit geçirmediğini görüyoruz. Kitapla da ilgileniyorlar, okuyorlar da. Buradaki yazarlarımızın imza kuyruklarına bakıyoruz yüzde 80-90'ı genç. Artık gençlerimiz okuyor. Artık teknolojiyle bir süre mutlu oluyorsunuz. Ruhunuzu dinginleyeceğiniz, okyanuslara açılabileceğiniz tek şey var; o da kitap. Gençlerimiz bunu keşfetmiş durumda."

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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