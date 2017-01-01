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Adana'daki cinayet davası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:02

ADANA (AA) - Adana'da çocukluk arkadaşlarını boğarak toprağa gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan iki kardeş, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Sait (23) ve ağabeyi Halil Süslü (28) ile avukatları katıldı.

Sanıklar, emniyet, savcılık ve tutuklandıkları mahkemedeki ifadelerini değiştirdi.

Cinayeti kendisinin işlediğini iddia eden Halil Süslü, olay sırasında kardeşinin yanında olmadığını öne sürdü.

Sanık Süslü, "Kardeşim serbest kalsaydı Gökhan'ın ailesi, kardeşimi öldürecek diye korktum, ona göre ifade verdim. Şahsı öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Sanık Mehmet Sait Süslü de ağabeyinin isteği üzerine suçu kabul ettiğini savundu.

Olayla ilgisi bulunmadığını öne süren Süslü, "Adliyeye götürüldüğümüzde mahkemeye çıkmadan önce ağabeyimle görüşme imkanım oldu. Ağabeyim bana 'Dediklerimi onayla yoksa seni öldürecekler.' dedi. Ben de ağabeyim ne dediyse onları dedim. Ağabeyimin şimdi söyledikleri doğrudur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Akdeniz Mahallesi'nde 17 Şubat'ta 22 yaşındaki Gökhan Nas'ın cesedinin toprağa gömülü halde bulunması üzerine başlatılan soruşturmada maktulün en son birlikte görülen çocukluk arkadaşları Halil ve kardeşi Mehmet Süslü gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Nas'ı yaptıkları işten paylarına düşen parayı vermediği iddiasıyla öldürdüklerini itiraf etmişti.

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