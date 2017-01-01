Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 25'i tutuklu 27 askerin yargılandığı davanın sanıklarından olan dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski tuğgeneral Erdem Kargın, mahkeme heyeti başkanının "Fetullah Gülen terörist midir?" sorusuna, "Ben devletten farklı düşünemem. Kendisi ile hiç ilgim, ilişkim olmadı." cevabını verdi.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olduğu belirtilen tutuklu sanık eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın yanı sıra aynı komutanlıkta o dönem görev yapan subay, astsubay ve uzman çavuşların olduğu 25'i tutuklu 27 sanığın ifadelerinin alınmasına başlandı.

Kimlik tespiti ven iddianamenin okunmasının ardındanı savunma yapan tutuklu sanık eski tuğgeneral Kargın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ diye bir örgüt ile hiç ilişkisinin olmadığını savunan Kargın, "Bu örgütün üyesi değilim. Geçmişte de hiçbir bağlantım olmadı. Yayın organlarını hiç takip etmedim. 1 dolarım hiç olmadı. Devlet aleyhine hiçbir girişimim olmadı." dedi.

Kargın, 15 Temmuz gecesi bağlı birliklerine sadece "sıkıyönetim oldu" dediğini, ancak "askeri darbe, ordu yönetime el koydu" gibi benzeri ifadeler kullanmadığını söyledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ali Turgutalp'in, "sıkı yönetim durumunda, sizin validen talimat almanız gerekmez miydi?" sorusuna Kargın, "Aklıma gelmedi" yanıtını verdi.

Kargın askeri tamamen güvenlik amaçlı dışarı çıkardığını, Türk Telekom'daki birliği ise kurumun kritik bir kurum olması nedeniyle koruma amaçlı askerleri gönderdiğini savundu.

Darbe girişimini Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konuşmasından sonra öğrendiğini öne süren Kargın, olayın aslını öğrenir öğrenmez de askeri birliğe çektiğini iddia etti.

- "Kendimi sıkıyönetim komutanı gibi görmedim"

Turgutalp'in birkaç kez "Fetullah Gülen terörist midir?" şeklindeki sorusu üzerine Kargın, "Ben devletten farklı düşünemem. Kendisi ile hiç ilgim ilişkim olmadı. STV televizyonunun yayını aile yaşantıma uymuyor. Ben o gün kendimi sıkıyönetim komutanı gibi görmedim. Sıkıyönetim ile ilgili gelen mesaja ayrıntılı bakmadım." dedi.

Beraat talebinde bulunan Kargın, cezaevinde kendisine gönderilen Cumhuriyet gazetesinin bir süre gelmediğini, daha sonra yeniden gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ın da katıldığı duruşma, diğer sanıkların ifade verme işlemiyle devam ediyor.