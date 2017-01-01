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Gaziantep istihdam seferberliği hedefini tutturdu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:15

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Gaziantep'te 16 bin kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurumda düzenlediği basın toplantısında, sosyal güvenliğin önemine işaret ederek hafta dolayısıyla yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği çağrısının ardından Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 300'e yakın sanayici ve iş adamının katılımıyla toplantı düzenlediklerini belirten Uzun, burada teşvikleri anlattıklarını ifade etti.

Toplantının sonunda Gaziantep olarak istihdam taahhütlerini yüzde 5 olarak belirlediklerini ve bu oranı aştıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"O zamanki rakamlara göre 4 ayda çalışan sigortalı sayımızın yüzde 5'ini taahhüt ettik. Bu da 14 bin 100 ediyordu. Fakat biz bunu çok kısa sürede yakaladık. Bunun için Gaziantepli iş adamlarımıza, sanayicilerimize KOBİ'lerimize, meslek mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda o rakam 16 bine çıktı. Gaziantep'te artı istihdam her sektörde yapıldı ancak ağırlık tekstil ve inşaat sektöründe. İl olarak artı istihdamda Türkiye genelinde 9. sırada yer alıyoruz."


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