YYÜ'de mezuniyet töreni

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VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 10 bin 500 öğrenci, Türkçe Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

YYÜ bünyesindeki 15 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüden mezun olan 10 bin 500 öğrenci için kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda tören düzenlendi.

Öğrenci ve velilerin yoğun ilgili gösterdiği törende konuşan Vali İbrahim Taşyapan, öğrencilerin güzel bir eğitim döneminin ardından mezun olduğunu söyledi.

YYÜ'nün gerek geçmişiyle gerekse akademik kadrosuyla ülkenin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu anlatan Taşyapan, şöyle konuştu:

"Sizler iyi bir üniversitenin diplomasına sahip oldunuz ama her şey diplomadan ibaret değildir. Özellikle üniversite sürecinde iyi bir birey olmayı bildiniz. İyi bir birey olmanın yanında iyi bir insan olmanın temellerini de ailenizden aldığınız terbiye ve eğitimle pekiştirmiş oldunuz. Kafalarımızı hiçbir ideoloji ve düşüncenin eline tam olarak teslim etmemeliyiz. Bizler büyük bir milletin unsurlarıyız. Sizlerin omuzlarında devletimiz ve milletimiz inşallah daha yükseklere çıkacaktır."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da bugünün veliler için özel bir gün, öğrenciler için de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu aktardı.

Öğretim elemanları olarak öğrencileri geleceğe hazırlamak için çok gayret ettiklerini ifade eden Battal, şunları söyledi:

"Sizler için yeni ve anlamlı bir dönem başlıyor. Bu süreçte okulda verilen bilgiler sizlere kılavuzluk yapacaktır. Elbette mezuniyetten sonra sizleri geleceğe taşıyacak bir iş arayacaksınız ama şunu unutmayın, ülkemizin genç nüfusu oldukça fazladır. Dolayısıyla herkesin devlet kapısında iş bulması mümkün değil ancak geçmişle mukayese edildiği zaman ülkemizin imkanları oldukça genişledi ve güçlü hale geldi. Devlet kapısında iş bulamadığınızda endişeye düşmeyin. Sabırlı ve gayretli olun."

Konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere plaket verildi.

Öğrenciler, mezuniyetlerini, Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekerek kutladı. YYÜ Halk Oyunları ekibi de törende gösteri yaptı.