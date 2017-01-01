GÜNCELLEME - Ordu'da otel yangını

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan, Atatürk Mahallesi'ndeki otelin zemininin iki kat altındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine oteldeki personel ile müşteriler boşaltıldı.
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Öte yandan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da ilçeye giderek incelemelerde bulundu.