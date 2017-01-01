"Gladyatörler kenti"nde 2 bin yıl sonra spor etkinliği

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MUĞLA (AA) - "Gladyatörler kenti" olarak bilinen Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Olimpik Gün" etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

"Antik Çağ Spor Oyunları" temasıyla düzenlenen etkinlikte 500 ilk ve ortaokul ile 150 üniversite öğrencisi, kentin içerisinde oluşturulan alanlarda, mini futbol, basketbol, voleybol, atletizm, halat çekme, bilek güreşi, okçuluk ve ip atlama etkinliklerine katıldı.

Amfi tiyatroda da halkoyunları gösterisi sunuldu.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, törende yaptığı konuşmada, Milli Olimpiyat Komitesi'nin kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de de kutlanan "Olimpik Gün" etkinliklerine Muğla'nın da ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuk ve gençlerin, olimpiyat ruhunu yeniden canlandıracağını belirten Çavuş, şunları dile getirdi:

"Kazananın her şey, kaybedenin ise hiçbir şey olduğu bir dönemdeyiz. Ama asıl olan spor yapmaktır. Sporu, kazanan veya kaybeden bir kültür içinde değil, spor yapmanın değerli olduğu bir kültür içinde yüceltmeliyiz. Kazanmak veya kaybetmek çok önemli değil. Katılmak hepsinden önemli. Fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüzü, sporla yüceltmek ve geliştirmek hepsinden önemlidir."

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun da etkinliğin ilk kez bir antik kentte düzenlendiğine dikkati çekerek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

- "En büyük ve eski medeniyet Anadolu'dadır"

Spor yorumcusu Orhan Ayhan, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Stratonikeia'da bundan 3 bin yıl önce gladyatörlerin yaşamak için güreştiğini ve birbirlerinin kanını döktüğünü ifade eden Ayhan, "Anadolu medeniyetinin, 13 bin 500 yıllık olduğu tespit edildi. Daha ileriki yıllarda, daha da gerilere gidilecek. Sanırım 18-20 bin yıllara gelecek. En büyük ve eski medeniyet, Anadolu'dadır. Spor, o zamanlar başlamış. Sizler en iyi yere ulaşmak ve yaşamak için spor yapacaksınız." dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Ahmet Ayık, gençlerin bilinçli şekilde spor yapmasının önemine değindi.

Etkinlik sonunda tüm öğrencilere Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı "Olimpik Gün Sertifikası" verildi.

Organizasyona Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Öçalmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ile öğretmen, öğrenciler katıldı.