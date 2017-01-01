Sevdiği kızın nişan kıyafetini çaldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sevdiği kızın başkasıyla nişanlanacağını duyunca nişan kıyafetini çalan şüpheli gözaltına alındı.
Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan M.K (17), sevdiği komşu kızının başkasıyla nişanlanacağını duydu.
Sevgisine karşılık bulamadığı kızın evine kimse yokken giren M.K. nişan kıyafetini çaldı.
Olayın aile tarafından güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine M.K. gözaltına alındı.
Adliyeye gönderilen şüphelinin ifadesinde, sevdiği kızın başkasıyla nişanlanmaması için kıyafeti çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.