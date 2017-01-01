Model uçak tutkunları Mersin'de buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 6'ncısı "hava şehitleri" anısına düzenlenen "Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Gösterisi'nde birbirinden renkli model uçaklar, semayı süsledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Mersin Model Uçak Grubu’nun (MerMug) işbirliğinde gerçekleştirilen gösteri, Korukent Mahallesi'ndeki 17 dönümlük model uçak pistinde düzenlendi.

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü anısına yapılan saygı uçuşuyla başlayan gösterilerde birbirinden farklı model uçaklar ve helikopterler, havada süzüldü.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe, yurt genelinden çok sayıda model uçak tutkunu katıldı.

Etkinlikte "drone" uçuran Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaptığı konuşmada, "Mersin Üniversitesi hocalarımızın talepleriyle ve girişimleriyle toprak zeminde başlayan bu sevda bugün hakikatten rol model olan bir projeye dönüştü. Halkkent Mahalle'mizde inşa ettiğimiz bu model uçak pist alanımızda genç havacılarımızı ve model uçak sevdalılarını ağırlıyoruz. Gençlerimizin hayal dünyalarını burada gerçeğe dönüştürebilmeleri için böyle güzel bir zemin oluşturduk." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Tuna'nın yanı sıra Mersin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın ve Mersin Üniversitesi öğretim görevlileri de katıldı.