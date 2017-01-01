Engelli çocuklar ile gençler bir günlüğüne polis ve asker oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te engelli öğrenciler ile gençler bir günlüğüne polis ve asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
Siirt Türk Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda polislerle bir günlüğüne mesai arkadaşı oldu.
Okul bahçesinde düzenlen programda polis üniforması giyen öğrenciler, daha sonra polis araçlarına binerek okul bahçesinde tur attı.
Polislerin kullandığı ekipmanları inceleyen öğrenciler, araçlardan siren çalarak yola park edilen araçların kaldırılması için anons yaptı.
Su gösterisini izledikleri TOMA'ya ve trafik polislerinin motosikletlerine binen öğrenciler okul bahçesinde gezdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, yaptığı açıklamada, "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Aileleri Destekleme Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Proje ile engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini aktaran Tokyay, çocukların yüzlerinin gülmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, öğrencilerin bir günlük polis olma hayalini gerçekleştirmek için İl Emniyet Müdürlüğünce anlamı bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.
Öğrencilerin bu etkinlik ile polislik mesleğini yakından tanıdığını dile getiren Suay, "Bu etkinlik ile öğrencileri mutlu ettiler. Burada okuyan öğrencilerin hepsi özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz. Bu etkinlikle çok sevindiler." diye konuştu.
Etkinlik, öğrencilerin polislerle hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
- 27 engellinin askerlik heyecanı
Siirt'te yaşayan 27 engelli genç de, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle yemin etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına aileleriyle gelen engelliler, temsili askerlik için üniformalarını giydi.
Tören alanına geçen gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.
Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, engellilerin temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanı ve coşkusunu yaşadığını belirtti.
Kuş ve protokol üyeleri tarafından gençlere terhis belgeleri verildi.
Törene 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz’un eşi Dilek Yavuz, Kurmay Başkanı Piyade Albay Aydoğan Bilgiç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı, kurum müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı.