Gaziantep'te kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonetin okul duvarına çarpması sonucu Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Suriye uyruklu Mahmud Ceddo idaresindeki 27 MB 852 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu Emire Mustafa Tezel Ortaokulu'nun duvarına çarparak durdu.
Kazada araç sürücüsü Ceddo, eşi ve 5 çocuğu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.